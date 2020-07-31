Трамп призвал продлить мораторий на выселение американцев из съемного жилья за неуплату

Президент США Дональд Трамп высказался в целях содействия преодолению негативных экономических последствий нынешней пандемии за продление моратория на выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды.

«Мы просим демократов работать с нами, чтобы найти решение, временно останавливающее выселение [людей из съемного жилья за неуплату аренды]. Мы не хотим, чтобы люди, которые потеряли работу из-за вируса, выселялись из их домов или квартир. Мы не хотим, чтобы такое происходило», — заявил в четверг на пресс-конференции в Белом доме американский лидер. Федеральный мораторий на выселение истекает 31 июля.

Кроме того, Трамп, представляющий Республиканскую партию США, призвал демократов к скорейшему согласованию новой программы, предусматривающей оказание экстренной финансовой помощи американцам.

«Нам необходимо, чтобы демократы присоединились к нам, дабы принять дополнительные вспомогательные выплаты американским гражданам. Такие как выплаты напрямую 160 млн американцев ранее в текущем году. Это была невероятно успешная программа. Эти средства помогут миллионам добросовестно работающих семей свести концы с концами», — отметил глава Белого дома.(ТАСС)