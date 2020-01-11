Трамп потребует компенсации от Ирака в случае вывода американских войск из этой страны

В случае вывода американских войск из Ирака потребует у Багдада компенсацию за строительство военных баз и посольств на иракской территории. Об этом президент США Дональд Трамп  в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты вложила миллиарды долларов в инфраструктуры Ирака, поэтому при выводе войск Багдад должен заплатить.

Трамп также подчеркнул, что в настоящий момент США принадлежит большой объем денежных средств республики, $35 млрд их средств размещены на банковском счету.

| 2020-01-11T16:23:45+00:00 11 января 2020, 16:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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