Трамп потребует компенсации от Ирака в случае вывода американских войск из этой страны

В случае вывода американских войск из Ирака потребует у Багдада компенсацию за строительство военных баз и посольств на иракской территории. Об этом президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты вложила миллиарды долларов в инфраструктуры Ирака, поэтому при выводе войск Багдад должен заплатить.

Трамп также подчеркнул, что в настоящий момент США принадлежит большой объем денежных средств республики, $35 млрд их средств размещены на банковском счету.