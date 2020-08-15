Трамп потребовал от владельцев TikTok продать все активы на территории США

Президент США Дональд Трамп потребовал от компании ByteDance, владеющей приложением TikTok, в течение 90 дней продать все активы на территории страны.

Как передает РИА Новости, согласно заявлению Трампа, компания также обязана в течение трех месяцев избавиться от всех собранных ею личных данных пользователей. Помимо этого, глава государства подписал указ, который запрещает ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly из соображений национальной безопасности.

Ранее The Wall Street Journal уличила TikTok в слежке за пользователями. По информации издания, соцсеть больше года нарушала правила конфиденциальности Google, собирая уникальные идентификаторы миллионов пользователей операционной системы Android. TikTok собирал MAC-адреса — специальные идентификаторы, которые присваиваются каждому устройству. С их помощью приложение получило возможность следить за владельцами гаджетов в интернете.

Соцсети грозит блокировка на территории США. 6 августа президент страны Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США»