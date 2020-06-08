Трамп подпишет законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае

Президент США Дональд Трамп намерен подписать принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Они не указали, когда именно президент США подпишет документ. Американский лидер ранее не высказал своего отношения к данной инициативе, лишь пообещав ее «изучить самым тщательным образом».

В мае обе палаты Конгресса практически единогласно одобрили данный законопроект. Он обязывает президента принять строгие меры в ответ на якобы имеющие место притеснения уйгурского меньшинства в Китае. Автором законопроекта выступил сенатор-республиканец (от штата Флорида) Марко Рубио. Санкции подразумевают, в частности, отказ в выдаче виз и замораживание находящейся на территории США собственности.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем