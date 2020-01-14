Трамп планирует направить $7,2 млрд на ограждение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен в этом году направить дополнительные $7,2 млрд на сооружение ограждения на границе с Мексикой. Об этом сообщает в понедельник вечером газета The Washington Post со ссылкой на полученные ей данные внутреннего планирования американской администрации.

Как отмечает издание, средства будут направлены на возведение 885 миль (более 1400 км) заграждений к весне 2022 года. К концу этого года, в частности, планируется установить участок в штате Аризона стоимостью около $400 млн.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. На данный момент завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона.(ТАСС)