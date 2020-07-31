Трамп передумал и больше не хочет переноса намеченных на ноябрь выборов в США

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что не хочет переноса президентских выборов в стране, намеченных на ноябрь 2020 года, цитирует его Reuters.

Он пояснил, что ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.

«Я не хочу задержки (в проведении выборов. — «Газета.ru»). Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я не хочу ждать три месяца и узнать, что все бюллетени пропали», — сказал Трамп.

Днем в четверг, 30 июля, Трамп в Twitter потребовал перенести президентские выборы в США. «При общем голосовании по в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. <…> Может отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?», — написал он. Позднее в предвыборном штабе действующего президента сообщили, что его пост в Twitter о намерении перенести дату выборов главы государства был риторическим.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.(Газета.Ru)