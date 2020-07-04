Трамп осудил пытающийся уничтожить США «новый левый фашизм»

Сторонники «нового крайне левого фашизма» в США хотят уничтожить историю страны и «низвергнуть американскую революцию». Об этом заявил в пятницу , 3 июля, вечером президент США Дональд Трамп, выступая в Южной Дакоте на праздничном мероприятии в честь Дня независимости. Выступление главы государства транслировалось на странице Белого дома в Facebook.

Речь Трамп посвятил протестным движениям в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам. «Наша страна — свидетель беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и идеологической обработке наших детей. Разгневанные группировки пытаются снести статуи наших основателей», — подчеркнул он.

По словам республиканца, организаторы этих акций пытаются доказать, что народ США слабый и покорный, но это не так.

Обратившие свой гнев на памятники «стремятся разрушить узы любви и верности», которые американцы испытывают к США и друг к другу. «Их цель — не лучшая Америка. Их цель — покончить с Америкой», — добавил он.

Проявление «этого нового крайне левого фашизма требует абсолютной лояльности» и, по своей сути, является тоталитаризмом и нужна зачинщикам беспорядков, чтобы «низвергнуть американскую революцию», резюмировал он.

В конце июня стало известно, что американские власти задержали более 100 человек за участие в беспорядках и нанесение ущерба федеральной собственности.

23 июня Трамп пообещал защищать национальные монументы от участников акций протеста и беспорядков. Он уполномочил арестовывать всех, кто пытается совершить акт вандализма в отношении памятников и статуй, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет (iz.ru)