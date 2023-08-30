Экс-президент США Дональд Трамп похвалил кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами и не исключил вероятность того, что он может занять пост вице-президента по итогам выборов, сообщает 29 августа газета The Hill.

«Ну, я думаю, что он великолепен. Послушайте, любой, кто сказал, что я лучший президент в поколении… Будет мне нравиться. Он умный парень. Он молодой парень. У него много талантов. Я думаю, он был бы очень хорош. Он действительно отличился», — сказал Трамп на шоу Гленна Бека.

Отмечается, что положительной оценке работе Рамасвами предшествовали лестные отзывы с его стороны в адрес Трампа.