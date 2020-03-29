Трамп не собирается оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не собираются оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в США.

Как передает РИА Новости, об этом написал Трамп в своем аккаунте в Twitter

«Я являюсь хорошим другом и поклонником королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить!» — написал Трамп.

Ранее газета Sun сообщила, что британский принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес.

В начале января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. В Канаде они проживали в резиденции на острове Ванкувер.

Новый дом Гарри и Меган расположен рядом с Голливудом. Пара вместе со своим 10-месячным сыном Арчи никуда не выходит из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что Лос-Анджелес – родной город Меган, здесь проживают ее мать и многие друзья.

Принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут выполнять королевские обязанности 1 апреля.