Экс-президент США Дональд Трамп назвал «убийцей» китайского лидера Си Цзиньпиня, но заявил, что отлично с ним ладил, пока не разразилась пандемия коронавируса.

«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. Беседовавшая с ним журналистка Мария Бартиромо перебила бывшего президента выкриком: «Он убийца».