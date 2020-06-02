Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом

«Здесь, в столице страны, был захвачен полицейский участок, Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны подверглись вандализму. Одна из наших самых (главных) исторических церквей была подожжена. Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста, это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови – это преступление перед человечеством», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.(РИА Новости)