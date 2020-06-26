Трамп назвал Болтона маньяком и упрекнул его в желании развязать войну

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы «бомбить людей». Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в четверг.

«Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем», — отметил глава государства. «На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы», — добавил он, признав, что это давало определенные преимущества на переговорах.

«Он плохо справлялся с работой», — заявил глава Белого дома. «Он не был умным и не был сметливым», — продолжил Трамп. «Я не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке», — сказал президент США.(ТАСС)