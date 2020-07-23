Трамп направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в городах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с разгулом преступности в американских городах.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я объявляю о резком увеличении числа сотрудников федеральных правоохранительных органов, направляемых в те сообщества в США, которые захлестнула волна насильственных преступлений», — сказал он, выступая в Белом доме. «У нас нет выбора, кроме как вмешаться», — отметил президент.

По словам Трампа, «сотни квалифицированных правоохранителей», в том числе сотрудники Федерального бюро расследований, министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками, а также федеральные маршалы будут направлены в Чикаго (штат Иллинойс). «Я объявляю, что Минюст немедленно и резко увеличит число сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго», — заявил он.

«В рамках операции «Легенда» мы также скоро направим федеральных правоохранителей в другие города, которым нужна помощь», — добавил президент. Как пояснил в свою очередь министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, более 200 федеральных правоохранителей уже действуют в рамках этой программы в Канзас-Сити (штат Канзас), примерно такое же их число будет отправлено в Чикаго, более 35 человек будут размещены в Альбукерке (штат Нью-Мексико). «Наша цель – помочь сохранить жизни. Каждый год около 7,5 тыс. темнокожих американцев становятся жертвами убийств. Все эти жизни имеют значение», — подчеркнул он.

«Сегодня я также объявляю, что Минюст выделит более 61 млн. долларов в качестве грантов, чтобы нанять сотни новых полицейских в городах, на которых сосредоточена операция «Легенда», — сообщил Трамп.