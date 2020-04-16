Трамп и ВОЗ – не время для наказаний

Итак, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса», — отметил американский лидер.

Даже на самый дилетантский взгляд, своевременным это решение назвать трудно. Особенно учитывая скорость распространения вируса в самой Америке.

По мнению Трампа, ВОЗ не справилась со своими обязанностями, не смогла своевременно получить информацию об эпидемии коронавируса, и прозрачно отражать данные о заболеваемости в мире.

Одной из основных ошибок ВОЗ, по мнению американских властей, стало то, что она препятствовала введению ограничений на выезд из КНР и других стран в начале пандемии. Трамп полагает, что ВОЗ поверила данным китайских властей о том, что вирус не передается от человека к человеку, и это стало причиной вспышки заболевания.

Он уверен также, что рекомендации ВОЗ стали причиной резкого роста заболеваемости в Европе. «Решение других крупных стран не закрывать границы было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах. Совершая нападки в отношении ограничений на передвижение, ВОЗ ставила политическую корректность выше спасения жизней», — заявил Трамп.

И теперь американская сторона намерена добиваться реформирования ВОЗ.

Отметим, что до сих пор США перечисляли в бюджет организации 400-500 млн долларов ежегодно.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сожалеет о решении США приостановить финансирование структуры. «ВОЗ изучает эффект, который окажет на ее работу какой-либо отказ США в финансировании, и мы работаем с нашими партнерами с целью восполнить финансовые потери, с которыми мы сталкиваемся, и гарантировать бесперебойное продолжение работы», — сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

При этом глава ВОЗ не теряет надежды, что в будущем сотрудничество организации с Вашингтоном продолжится. Надежда вполне оправданная, хотя бы потому, что она соответствует здравому смыслу.

Сейчас многие страны испытывают опасения из-за решения США разорвать отношения с ВОЗ и не платить свой взнос на поддержку деятельности этого подразделения ООН.

Допустим даже, что у ВОЗ действительно были недоработки в связи с прогнозами по пандемии, о которых твердит Трамп. Но вопрос-то не в этом. А прежде всего в том, есть ли на сегодня какой-либо аналог этой структуры, способный оперативно взвалить на себя координацию усилий всех стран мира сразу в борьбе с коронавирусом? Нет. Так как же можно отказываться от ВОЗ в момент, когда и болезнь не побеждена, и замены организации просто нет? Очень нелогично.

Люди из администрации Трампа еще до принятия им решения говорили, что Америке надо создать свою организацию вместо ВОЗ. Хорошо, но когда она еще появится? И сколько стран согласится сотрудничать с ней, признавать ее главенствующую роль, учитывая, что она не будет иметь независимый от Вашингтона статус? Вот самые простые резоны, свидетельствующие в пользу того, что решение Трампа явно не ко времени.

И большая часть мирового сообщества уже высказала свое недовольство этим шагом. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что сейчас не время сокращать ресурсы Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации, которая помогает в борьбе с вирусом.

Решение американской стороны раскритиковали Германия, Франция, Иран, Китай, Россия.

Уничтожающей критике Дональда Трампа подвергла и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, инициатор неудавшегося импичмента Трампа. Она жестко ответила на решение президента: «Американцы должны начать игнорировать вранье и прислушаться к ученым и другим уважаемым специалистам». Она уверена, что именно Трамп проигнорировал многочисленные свидетельства и предупреждения, вовремя не предпринял меры, что и привело к катастрофической для страны ситуации.

Против президента своей страны и всемирно известный миллиардер-филантроп Билл Гейтс. «Работа ВОЗ замедляет распространение COVID-19, и если это будет прекращено, ни одна другая организация не сможет ее заменить. Мир нуждается в ней сейчас как никогда», — отметил он.

Многочисленные эксперты-медики утверждают, что сокращение финансирования — это катастрофа, которая будет стоить человеческих жизней.

Ричард Хортон, главный редактор одного из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet (Британия), написал, что решение Трампа было «преступлением против человечества … каждый ученый, каждый медицинский работник, каждый гражданин должны сопротивляться и восстать против этого ужасного предательства глобальной солидарности».

Остается только надеяться, что либо Трамп образумится и откажется от своего решения, либо все другие развитые страны сумеют восполнить ВОЗ потерянную часть финансирования.