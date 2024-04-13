Дональд Трамп «ясно дал понять», что считает Украину «частью России», пишет его бывший советник Фиона Хилл в новой книге о национальной безопасности США. «Трамп очень четко дал понять, что Украина, и уж точно Крым, должны быть частью России», — детализирует бывший старший директор по европейским и российским делам Совета национальной безопасности США.

«Он действительно не мог понять, что Украина — независимое государство», — подчеркивает репортер The New York Times Дэвид Сангер, и это означает, что взгляд Трампа на Украину был «по сути идентичен» взгляду Владимира Путина.

Перед началом конфликта Путин в своей речи сказал: «Украина — неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры и духовного пространства». В прошлом месяце в речи, посвященной 10-летию присоединения Крыма, Путин заявил, что регионы Украины являются частью «новой России».

Накануне бывший главный помощник по Украине в Совете национальной безопасности Трампа Александр Виндман заявил CNN, что без новой американской помощи положение Украины стало «весьма шатким». Как и Хилл, Виндман был ключевым свидетелем на первом процессе по делу об импичменте Трампа, когда он пытался шантажировать Украину отказом от военной поддержки, пытаясь добыть политический компромат на соперников, включая Байдена.

Виндман был уволен после того, как лояльные Трампу республиканцы из Сената заверили его в оправдании на суде. Хилл покинула свой пост по собственному желанию. Виндман родился в Украине. Хилл родилась в Великобритании.

Сейчас Хилл является научным сотрудником Брукингского института в Вашингтоне и ректором Даремского университета в Великобритании, ее мысли о Трампе, России и Путине по-прежнему пользуются большим спросом, особенно учитывая ее соавторство в книге «Господин Путин: Оперативник в Кремле», биографии, которая получила широкую известность. (The Guardian)