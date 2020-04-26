Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН

 Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
«Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — говорится в заявлении Дира.
По его словам, также обсуждались региональные и двусторонние вопросы.(РИА Новости)
| 2020-04-27T00:27:46+00:00 27 апреля 2020, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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