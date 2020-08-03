Трамп хочет создать ледокольный флот

Президент США Дональд Трамп недавно попросил ряд ведомств изучить вопрос о создании флота ледоколов для навигации в Арктике и Антарктике, что стало очередным свидетельством усилий администрации по укреплению влияния США в регионе на фоне усиления вызовов со стороны России и Китая.

Как сообщает Fox News, Госдепартаменту, Министерству обороны, Министерству торговли и Бюджетному управлению поручено выяснить, как можно приобрести «как минимум, три тяжелых катера полярного класса», более известных как ледоколы. Ведомства должны доложить президенту о результатах проделанной работы к началу августа.

В разосланном президентом меморандуме также отмечается возможность использования небольших ледоколов для поддержания приоритетов в сфере национальной безопасности, таких, как «беспилотная авиация» и «космические системы», и даже допускается возможность более военизированного присутствия.

В настоящее время у США есть только один тяжелый ледокол, который используется для выполнения миссий как в Арктике, так и в Антарктике. Этому ледоколу, USCG Polar Star, более 40 лет. Кроме того, у Береговой охраны есть средний ледокол, USCG Healy. Другие ледоколы в США находятся в частной собственности. («Голос Америки»)