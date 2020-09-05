Трамп готов выделить еще $300 млрд на стимулирование экономики США

Американский президент Дональд Трамп готов выделить с согласия Конгресса США еще $300 млрд на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста. Американский лидер подтвердил это в пятницу на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

«Опять-таки: у нас есть готовые $300 млрд. Все, что нужно сделать Конгрессу, это сказать: используйте их», — подчеркнул глава администрации США.

«Я бы хотел использовать эти средства без их [американских законодателей] разрешения, но, видимо, мне не разрешено так действовать», — отметил Трамп.

По его словам, означенное финансирование поступит немедленно в случае согласия членов Конгресса.