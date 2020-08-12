«Товузская провокация армян подпитывалась извне и в первую очередь из России» — депутат ММ

Вчера состоялся визит Джейхуна Байрамова и Закира Гасанова в Турцию, в рамках которого состоялась встреча с высшим военным руководством Турции, а также и с президентом Реджепом Тайибом Эрдоганом.

После этого визита, уже сегодня, в Азербайджан прибывают министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие видами войск и другие высокопоставленные офицеры.

Турецкая военная делегация будет наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Комментируя # данные визиты депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что товузская провокация армян подпитывалась извне и в первую очередь чувствовалась из России.

«Я думаю, что убийство нашего генерала должно было вызвать ожесточенные бои в Товузе, а также как следствие, нанесение армянами удара по нашей стратегической инфраструктуре. Сегодня стало известно, что российская нефть и газ оказалась на турецком рынке фактически не востребованы и, таким образом, они пытались вернуть свои позиции в Турции.

Хотя на словах Россия и ее официальные лица призывали стороны прекратить военные действия, но одновременно семь военно-транспортных самолетов доставили 240 тонн военных грузов в Армению, и это показывает, что Армению не то что не сдерживали, а подталкивали к провокации в Товузе», — отмечает аналитик.

По его словам, в этих условиях Азербайджан должен был укреплять военно-партнерские отношения с Турцией.

«Как следствие, мы увидели об объявлении учений, и Турция продемонстрировала жесткую реакцию, а вслед за этими событиями в Анкару полетели главы МИД и МО, сегодня же приезжает военное руководство Турции в Азербайджан. Я думаю, что те страны, которые считают для себя возможным вести провокационные игрища по периметру постсоветского пространства, должны будут задуматься, что эти игры нужно будет вести не только с одним Азербайджаном», — подчеркнул он.

Парламентарий также добавил, что у Азербайджана было военное соглашение с Турцией, но оно было в мягкой форме.

«Но уже когда появились новые военные риски и когда эти риски не ограничиваются действиями одной Армении, то понятное дело, что любые попытки нанести ущерб стратегической азербайджанской инфраструктуре будут пресечены Турцией, и будут иметь полную поддержку Великобритании и США», — добавил депутат.

Мусабеков также отметил, что не ожидает большой войны в регионе.

«Разве Путин будет развязывать большую войну, при этом понимая, что все деньги его окружения на Западе? Они не осмелились зайти даже в Беларусь, они вынуждены были умерить свои планы по Украине, потому что понимают — одними санкциями тут дело не обойдется. Будут травматические удары по ее финансам, по собственности российского олигархата и путинского окружения», — резюмировал он.