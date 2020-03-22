Торговые центры надо закрыть на карантин — главное, не медлить с решением

Временно закрыть столичные моллы, а также торговые центры Бина и Садарак предложил ученый-экономист Губад Ибадоглу. Такое решение не только поддержит эффективность правительственных мер против распространения коронавируса, но и сослужит добрую службу арендаторам торговых площадей. Ведь если объекты закроются, терпящий убытки бизнес не будет платить обременительную арендную плату и налоги.

Прекращение деятельности торговых центров необходимо, во-первых, с точки зрения безопасности работающих там людей. Во-вторых, такое решение автоматически прекращает обязательства арендующего там площади бизнеса перед налоговыми органами и арендодателями. Ведь если не закрыть крупные ярмарки, владельцы бизнеса вынуждены торговать в надежде получить хоть какую-то выручку для оплаты налогов и аренды. При этом они несут ежедневные расходы в ситуации понижения покупательского спроса.

Никто не поспорит с тем, что введенный в стране режим социальной изоляции не способствует спросу на непродовольственные товары – покупатели заходят в такие магазины все реже и реже, в отличие от продуктовых точек продаж. И это понятно – в условиях распространения опасной хвори можно воздержаться от покупки нового платья и обуви, а есть хочется всегда. Словом, низкий покупательский спрос в сегменте непродовольственных товаров и опасность распространения вируса новой пневмонии являются веским основанием для прекращения работы крупных торговых площадей, уверен экономист.

Он также напомнил, что на текущий момент национальное правительство реализует меры социальной изоляции, в стране готовится пакет предложений поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом, а недавним решением Кабинета министров работники множества государственных структур были отправлены в вынужденные оплачиваемые отпуска.

«Безотлагательное вмешательство государства в этом вопросе необходимо, — утверждает эксперт. – И главное, не медлить с решением, чтобы бизнес успел сэкономить на накладных расходах – аренде и прочих платежах».

Скажем от себя, что ситуация в торговле непродовольственными товарами, действительно, непростая. Как сказали в беседе с корреспондентом # работники магазинов одежды, расположенных в столичных моллах, количество посетителей существенно сократилось, продажи упали в разы или же вовсе отсутствуют. Нечастые покупатели приходят в такие ТЦ в основном за продуктами. При этом месячная аренда небольшого магазина обходится в 5 – 10 тыс. манатов.

Положение с активностью покупателей на ярмарках Бина и Садарак складывается еще печальнее, что объясняется также удаленностью этих торговых центров от столицы. Как сказал нам работающий на рынке Садарак Азиз Дадашев, торговые площади рынка почти пустуют: «Местные не приезжают в такую даль за покупками, опасаясь подцепить заразу в транспорте и на самой ярмарке. Люди покупают все необходимое в столичных магазинах. Кроме того, ограничение перемещения граждан через границу с Россией также оставило без продаж многочисленные оптовые и розничные точки. Нет покупателей из Дагестана, а потому многие рассчитанные на торговлю с ними магазины простаивают без покупателей. Гостиницы торговых центров тоже остались без постояльцев».

По данным собеседника, невозможность выехать в Китай и сопредельные страны торговцы воспринимают спокойно, не имея возможности сбыть уже ввезенный товар. Что же касается массовой безработицы, сопряженной с закрытием ТЦ Бина и Садарак, резкий спад покупательского спроса и так оставил без доходов сотни людей, поскольку торговля простаивает, а действующие здесь объекты общепита и гостиницы почти не востребованы. Многие из них закрываются. В массе своей наемные труженики – многочисленные продавцы, официанты, чернорабочие и пр. уже не выходят на работу, сообщил Дадашев. По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, аренду никто не отменял и бизнесу придется ее платить, что в целом ухудшит положение торговых объектов.