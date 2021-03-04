Торговая интеграция Азербайджана и Турции подстегнет торговлю и в ЕАЭС — Муслим Ибрагимов

Выход стран на новый ожидаемый уровень межторгового оборота прежде всего означает, что стороны определись с иными возможностями экономического и политического взаимодействия, сказал # доктор экономических наук, Гостевой профессор Зигенского Университета, (Германия) Муслим Ибрагимов, комментируя вступившие в силу с марта условия преференциальной торговли между Турцией и Азербайджаном.

Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией, подписанное в феврале минувшего года, вступило в силу с 1 марта 2021 года.

С началом действия этого соглашения ожидается, что товарооборот между Турцией и Азербайджаном возрастет в несколько раз, поскольку единственным препятствием для срабатывания механизма расширения торговли выступают существующие ограничения, уверен ученый:

— Явное тому свидетельство планы Азербайджана и Турции повысить взаимный товарооборот до 15 млрд долларов уже к 2025 году. Ведь если вспомнить, еще в 2018 году этот уровень составлял примерно 3,4 млрд долларов, а по итогам минувшего года – уже 4,2 млрд долларов. В сложившихся сегодня непростых условиях пандемии практически невозможно привести похожий пример, когда бы страны столь амбициозно обозначали свои экономические цели. Здесь также очевидно, что взаимоотношения между Азербайджаном и Турцией за последний временной отрезок дают нам полное основание утверждать, что достигнуть заявленного уровня взаимной торговли будет вполне возможно даже в менее короткие сроки.

В довесок этому, на текущий момент Турция является вторым по счету торговым партнером после Италии в страновой структуре внешней торговли Азербайджана. Следует также отметить, что возможность достижения двустороннего товарооборота на уровне 15 млрд долларов неоднократно озвучивалось на уровне государственных деятелей двух стран еще несколько лет назад до заключения соглашений. Отсюда следует, что страны уже вели целенаправленную и скрупулезную работу над фундаментом для более расширенных экономических отношений.

— Какие экономические перспективы рисуют контуры поставленных задач в том числе с точки зрения воплощения в жизнь «Платформы шести»?

— Как правило, рост товарооборота всегда происходит одновременно с развитием национальных экономик, что в целом дает основание прогнозировать положительные экономические тренды в обеих странах. С точки зрения мировой экономики, Азербайджан и Турция, четко встраиваюсь в систему растущих (emerging) экономик, декларируют амбициозность экономических стратегий выхода из кризисного тонуса, вызванного пандемией, обозначая четкий план устойчивого развития на будущие пять лет. Это позволяет повысить международную инвестиционную позицию Турции и Азербайджана.

С геоэкономической точки зрения, в этом коннекте «Платформа шести» стран — Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и, при желании, Армении, призванная стать базисом регионального развития, начинает обретать четкие контуры, поскольку постепенное наращивание внешнеторгового оборота между двумя странами, в той или иной степени будет затрагивать и повышать экономическую заинтересованность других государств региона. Мы можем говорить об участии Грузии в данном процессе, поскольку эта страна зарекомендовала себя надежным экономическим и торговым партнером.

Такое взаимопереплетение экономических интересов, позволит Грузии получать ощутимые дивиденды, если произойдет еще более углубленное её участие в будущих региональных инвестиционных проектах.

Преференциальная торговля между Турцией и Азербайджаном, безусловно, затронет Россию, как главного торгового партнера этих двух стран. Замечу, что для Азербайджана Россия является третьим по счету торговым партнером после Турции. Полагаю, это партнерство может расшириться до уровня многостороннего соглашения. И вполне возможно при участии ЕАЭС. С одной стороны, это явная очевидность в вопросе регулирования торговых отношений России с двумя нашими странами в новых реалиях двухсторонней преференциальной торговли, а с другой — проявляется фактор Армении.

— Сможет ли Армения вписаться в формат региональной экономической интеграции и какие возможности открываются в контексте растущего экономического взаимодействия Азербайджана и Турции?

— Армении, как члену Евразийского экономического союза, даже в условиях противоречивой внешнеэкономической политики по отношению к Азербайджану и Турции, придется вписаться в нынешние геоэкономические реалии. Проще говоря, этой стране, возможно, придется отказаться от своих «капризов» и необоснованного алармизма, если торговые связи с Азербайджаном и Турцией будут развиваться в рамках сотрудничества этого тандема с ЕАЭС. В довесок этому, исходя из недавнего заявления Ирана о желании этой страны начать переговоры о вхождении в ЕАЭС, упомянутые прогнозы обретают реальные очертания. В то же время сложно предугадать, как и в каком юридическом формате Азербайджан и Турция будут взаимодействовать с ЕАЭС. По крайней мере, все зависит от нарастающих объемов торговли между странами.

Повышение объемов взаимного товарооборота до 15 млрд долларов предполагает развертывание кардинально новой системы экономических отношений между Турцией и Азербайджаном, и это затронет практически все производственные и торговые возможности наших стран. Например, передача ОАО Azərlotereya в управление турецкой компании Demirören Holding является интересным началом в свете повышения конкурентоспособности государственных компаний Азербайджана. Упомянутая проблема остается на переднем плане общих экономических реформ и для многих экономистов вопрос реорганизации государственных компаний является важнейшей предпосылкой и триггером современных экономических реформ, поскольку затрагивает ощутимую долю производственной и институциональной составляющей нашей экономики.

Ведь не секрет, что низкая эффективность государственных компаний — это отголосок транзитивного периода экономических реформ после развала СССР. Даже по прошествии долгого времени эти структуры так и не смогли встроиться в систему рыночных отношений. Полагаю, передача иных госкомпаний в управление турецких корпораций является ничем иным, как трансфером управленческих технологий. Безусловно, такой подход позволит избавиться от многих проблем, доставшихся нам в наследство от номенклатурной системы управления. И как сказал министр экономики АР Микаил Джаббаров, «…позволит повысить эффективность деятельности и конкурентоспособности государственных предприятий в нашей стране, а также послужит сокращению теневой экономики». Со своей стороны, добавлю, что это позволит, также создать кардинально новые принципы взаимодействия государственных компаний с малыми и средними предприятиями, а также существенно улучшить деятельность государственных и экономических институтов в нашей стране.