Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна проходить исключительно в экономическом ключе. Его слова приводит пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай в своем Facebook.

«В ходе мероприятия (II Евразийского экономического форума в Москве) президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку», — поделился Желдибай.

Пресс-секретарь Токаева подчеркнул, что выход за эти рамки нарушит цели и задачи уставных документов ЕАЭС.

Токаев также особо отметил, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.(Газета.Ru)