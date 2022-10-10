Американский актер Том Круз сыграет роль в фильме режиссера Дуга Лимана — съемки кинокартины пройдут в открытом космосе.

Согласно информации, Круз направится к Международной космической станции на ракете.

«Таков план. У нас с Томом в разработке отличный проект… Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм», — уточнила Донна Лэнгли, представитель компании Universal Filmed Entertainment.

Она добавила, что основную часть фильма отснимут на Земле, а герой Круза полетит в космос для «спасения положения». По ее словам, Круз будет «первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы МКС».