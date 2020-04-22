Только на пластик: ожидается поток получателей госпомощи в банки за заветными счетами

Государственная помощь, полагающаяся населению и бизнесу в формате поддержки из-за введенного в стране особого режима карантина, будет переводиться на банковские карты. Это условие касается и 190 манатов единовременной выплаты по безработице, рассчитанной на апрель-май. Апрельские деньги безработные получат наличными, а вот майские – исключительно на банковский пластик.

«Прошу граждан, которые получат эти средства, для второй выплаты открыть банковские счета», — сказал Президент Ильхам Алиев на совещании с членами правительства. Сообщается, что первая выплата будет произведена в этом месяце, поскольку иные получатели не успеют открыть банковские счета. Однако вторая, майская выплата будет производиться на банковский пластик. Получателям этих денег следует открыть банковский счет, поскольку процедура оплаты будет происходить путем банковского перечисления.

Касаясь позитивных сторон этого решения, экономисты отмечают, что расширение охвата государственной помощи 600 тыс. граждан, безусловно, важный социально-направленный шаг. В то же время перечисление денег на банковские карты послужит еще большему охвату населения системой безналичных платежей. На текущий момент профильные ведомства должны решить все нюансы, вытекающие из решения обеспечить оперативные банковские перечисления.

Но есть в этом деле и другие нюансы. Президент Интернет-форума Осман Гюндюз сообщил #, что в упомянутом направлении все еще остается ряд вопросов, сопряженных в том числе с несоответствием в ряде случаев данных электронных систем двух ведомств — Министерства труда и социальной защиты населения и Государственной налоговой службы.

По его словам, несмотря на объективно гуманный шаг, призванный увеличить число получателей государственной помощи, случается, что в системе регистрации трудовых договоров, принадлежащей Минтруда, в качестве активных работников подчас указываются фактически безработные граждане, поскольку их контракты не расторгнуты. По этой причине фактически безработному человеку отказывают в материальной поддержке.

«В то же время в другой государственной системе — системе обязательного социального страхования, которая ранее принадлежала Минтруда, а теперь — Министерству налогов, страховых выплат на имя гражданина нет, то есть он фактически безработный, — отметил специалист — Считаю, что такие несоответствия в государственных информационных системах не должны иметь места. Соответствующие государственные органы должны срочно устранить такие несоответствия и интегрировать системы. Это поможет уточнить статус безработных».

Эксперт напомнил, что немногим ранее главой государства был подписан указ об интеграции государственных баз данных, однако в этом направлении все еще остаются уязвимости. «С этой точки зрения, ответственным за интеграцию службам ASAN следует усилить работу и координацию действий в области электронного правительства», — сказал Гюндюз.

Как уже говорилось выше, в формате банковских перечислений будут производиться и прочие выплаты. Средства выделяются государством исключительно в виде банковских перечислений, а следовательно, претендующий на финансовое содействие бизнес, в том числе и микропредприниматели, должны располагать таким счетом. Однако в нашей практике многие мелкие субъекты предпринимательства, скажем, парикмахерские, небольшие объекты общепита производят денежные операции наличными, а значит, уже в ближайшее время ожидается весьма ощутимый поток получателей государственной помощи в банки за заветными счетами. При этом неизвестно, как это скажется на эпидемиологической ситуации.