«Особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность».

Как передает # со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС Плюс».

«Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», — сказал президент.

Он добавил, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.

«Казахстан призывает всех партнеров присоединиться к нам в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад». Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу «Пояс и путь», открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов», — считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал участников диалога искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН.