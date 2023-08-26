Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между двумя странами.

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами», — говорится в заявлении.

Он также отметил необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.