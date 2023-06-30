Люди не видят конкретных результатов и положительных изменений в работе полиции.

Как сообщает Kaztag.kz, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Токаев отметил, что в Казахстане внедряют сервисную модель деятельности полиции. Запуск пилотных проектов помог оптимизировать работу подразделений, тесно взаимодействующих с гражданами. Президент отметил, что в стране приняли конкретные меры, направленные на внедрение принципа «Полиция в шаговой доступности».

«Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство. Это отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами, напомнил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства призвал полицию избавляться от лишней бюрократии.

«Избавление от излишней бюрократии сэкономит ваши время и силы, чтобы вы могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей. Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности».

Глава государства на заседании коллегии также отметил, что никаких поблажек в отношении мошенников не должно быть.