В Бакинском доме фотографии открылась выставка известного азербайджанского фоторепортера Тофика Бабаева под названием «Вести с фронта».

Будучи сотрудником государственного информационного агенства «Азертадж», в ходе 44-дневной Отечественной освободительной войны Тофик Бабаев был командирован в Карабах.

Рискуя жизнью наравне с другими репортерами, Тофику Бабаеву удалось снять множество эмоциональных кадров, некоторые из которых были опубликованы ведущими мировыми СМИ.

В экспозицию вошли 18 фотографий и слайд шоу, в котором еще около ста фотографий репортера.

В интервью # Тофик Бабаев рассказал, что провел на войне 35 дней:

«Мы с коллегами были разделены на три группы, каждая из которых работала в определенном направлении. Я сам – офицер запаса, понимал, что без войны мы не сможем вернуть свои земли. На мирные переговоры ушло очень много времени, и результаты они, увы, не принесли. Свой долг я выполнял, рискуя с товарищами жизнью, документируя хронику войны, а затем, после долгожданной победы, снимая освобожденную территорию и разрушения, которые оставил захватчик. Все то, что я увидел на освобожденных от оккупации землях, не поддается никакому объяснению – агрессор разрушил не только дома и историко-религиозные памятники, даже на могильных плитах видны следы от пуль. Это самый настоящий вандализм», — рассказывает автор.

На снимках фотографа — Агдам, Физули, Джабраил, Лачин, Кяльбаджар, Гянджа. Однажды, делая репортаж в селе Физулинского района, Т. Бабаев и его товарищи едва не попали под вражеский снаряд:

«Мы записывали интервью, как в ста метрах от нас прогремел взрыв. Я увидел, как в одно мгновение дом остался без крыши… Мы принялись бежать к месту обстрела, и я понимал, что ведь снаряд мог попасть и в нас», — вспоминает фотограф.

Террористические акты в Гяндже и Барде, когда оккупанты направили свое оружие против мирного населения, перевернули в нашем сознании все то, что мы раньше называли «террором» и «преступлением». Прибывшие на место происшествия фотографы, в числе которых был и Тофик Бабаев, едва смогли найти в себе силы, чтобы сделать свои фоторепортажи на развалинах, под которыми ежеминутно находили детей и стариков, живых и погибших:

«После событий в Гяндже и Барде я понял, что нет больше понятия «линия фронта». Для меня она на тот момент находилась в этих мирных городах, где бомбили спящих в своих домах мирных жителей», — говорит фотограф.

Он мечтал снять будни солдат, наших доблестных освободителей, и однажды ему улыбнулась и эта удача:

«Мы направлялись на одну из освобожденных локаций, и по дороге встретили отряд, который собирался завтракать. Никогда не забуду это трогательное зрелище — наши солдаты готовили хаш, с помощью полевой кухни. Спросив разрешение, я снял эти кадры, которые также вошли в мою экспозицию.

Возвращение фотографа домой состоялось 5 ноября 2020 года.

«Родственники так обрадовались, что я вернулся живой и здоровый, что решили отметить мое возвращение. Но я сказал – «давайте отметим 8 ноября», ничуть не догадываясь о том, какой подарок будет ждать нас в этот день… Сидя за столом я сказал, что сегодня мы празднуем не мое возращение, а возвращение города Шуша, нашей культурной колыбели, сердца Карабаха», — поделился фотограф своими воспоминаниями с #.