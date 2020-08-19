Тофиг Аббасов: Мне кажется, Москва нарочито не реагирует на вызовы со стороны Пашиняна

Ереванские газеты сообщают, что по указанию новоназначенного главы Службы нацбезопасности (СНБ) Аргишти Кярамяна, в отношении сотрудников, обучавшихся в России, начался «кадровый террор». Утверждается, что Кярамян поручил начать в отношении некоторых служебное расследование, а остальных отстранить, «очистив систему от российских «шпионов». Вот как — от шпионов.

С одной стороны, понятно, что это дело вряд ли обрадует чекистов, стоящих у руля власти в РФ во главе с Путиным. С другой, чего хочет добиться этим Пашинян и его команда? Неужели они думают, что почистив СНБ, можно избавиться от контроля Москвы над их республикой? Но тогда зачем этот дополнительный раздражитель? Кому и что они хотят этим доказать? Может, это попытка набрать дополнительной популярности у своих избирателей? Или заработать очки, порадовать своих западных доноров и диаспору в Америке?

Вот как видит эту ситуацию известный политолог Тофиг Аббасов:

— В Армении практикуют несколько разновидностей террора, в том числе и «кадровый». К таким методам и механизмам им не привыкать. И поэтому то, что Аргишти Кярамян выносит сейчас вотум недоверия так называемым сторонникам Москвы, говорит о том, что в Армении идет ожесточенная борьба между приверженцами двух векторов дальнейшего движения страны – прозападного и пророссийского. Поэтому сейчас Никол Пашинян полагается на принцип двух стульев. За всем, что касается решения вопросов безопасности страны, он обращается к России, а за получением разного рода помощи – к странам Запада.

Дело в том, что новоназначенный глава спецслужб Кярамян является молодым человеком. Это совершенно лишенный опыта и управленческой мудрости человек, который сейчас будет действовать не благодаря, а вопреки каким-то продуманным обстоятельствам. И эскалация напряжения на уровне решения кадровых вопросов отвечает интересам именно вот этого человека и тех, кто его окружает. То есть, они не способны на разумные действия, а с другой стороны – идут напролом с тем, чтобы решить поставленную задачу. Я думаю, что Пашинян поставил перед ним задачу как раз таки кадровой люстрации, очистки от тех людей, которые настроены пророссийски, и которые сейчас фактически затаились, чтобы улучить момент для организованного выступления против прозападных сил Армении.

То есть, начинается новый этап внутриполитического кризиса в стране, которая как корабль без капитана блуждает в мировом океане. Это очень опасная тенденция для самой Армении и для региона, потому что мы видим, как армянские политики, их властные круги идут на безрассудные шаги, внушают страх обществу, лишь бы заставить всех в стране смириться, подчиниться. И у них нет никаких разумных альтернатив для того, чтобы немножко оздоровить ситуацию.

Конечно, в этой ситуации Россия тоже вряд ли сидит сложа руки. У нее есть альтернативы, и она еще скажет свое слово, время для этого пока не наступило.

Смена власти уже маячит для Армении в ближайшей перспективе. Мне кажется, что Москва нарочито, умышленно не реагирует на такого рода вызовы, когда объявляется охота на пророссийских военных, служащих других сфер в армянском истеблишменте. Россия выдерживает свою паузу, тем более, что сейчас в Армении теневым соправителем является министр обороны Давид Тоноян. Он настроен откровенно промосковски, он учился в российском военном вузе, и по многим аспектам нынешней актуальной повестки его взгляды не коррелируют с тем, чего хочет, требует и проповедует Никол Пашинян. Поэтому грызня, ее новая стадия еще впереди.

Надо помнить и иметь в виду, что Россия просто так Армению не отдаст, у нее есть другой план действий в этой республике. Тем более, после событий в Грузии, Украине, а теперь и Беларуси, в Армении Россия не будет обнажать свои наработки, механизмы воздействия, оказания влияния. Она будет действовать пошагово. К тому же, у нее есть очень надежный резерв, который сосредоточен в среднем звене управленческого аппарата Армении. Это многие чиновники, оставшиеся на своих должностях со времен Сержа Саргсяна, и даже Роберта Кочаряна. Ну и, тем более, что сейчас негласным предводителем пророссийских сил является Давид Тоноян, который является одним из инициаторов, организаторов Товузских событий 12 июля.

При наличии такого резерва Москве ни к чему торопить события и действовать размашисто, наобум. Тем более, что Тоноян и его окружение, тот же бывший глава СНБ Ванецян, возглавляющий теперь партию «Родина», инкорпорированы в политические процессы Армении и, мне кажется, в нужный момент эти люди скажут свое слово, ощущая за спиной поддержку Кремля.

Последние громкие события с поставкой вооружений в Армению показали, что Москва имеет рычаги воздействия, умеет перенаправлять процессы в этой республике на свой лад.

Мне кажется, Пашинян просто вынужден смириться с тем, что многое у него под носом ему не подчиняется, и происходят вещи, не отвечающие его интересам.

Такова судьба Республики Армения, что она не вольна решать свои проблемы самостоятельно. Сами они говорят, что армянская идентичность держится на трех китах – это государство, церковь, и диаспора. Их влиятельная диаспора в Америке тоже диктует свои условия, потому что она является спонсором РА, и многие драконовские меры, которые принимает Ереван, как раз таки транслируются из АНКА – Армянского национального конгресса Америки. Пашинян пытается спекулировать на этих отношениях, заручиться их поддержкой, но не все получается так, как ему хотелось бы.

Мне кажется, что в любом случае, мотивом, подпитывающим кризисные тенденции современного Еревана, являются те события, когда в одной точке пересекаются три дискурса – диаспора, госструктуры, и церковь. Они иной раз превращаются в антагонистов. И поэтому российский фактор действует в Армении грамотно. Не имеет смысла ввязываться в конфликт трех ветвей.