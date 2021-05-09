То была и наша победа!

В первые годы независимости из списка государственных праздников Азербайджана исчез 9 мая – День победы над немецким фашизмом. Тогда этот шаг мотивировался ненавистью к советской империи, стремлением разорвать все исторические узы, связывающие нас с ленинско-социалистическим прошлым. Однако пришедший к власти в стране Гейдар Алиев к радости тысяч ветеранов Великой Отечественной войны вернул 9 Мая в череду государственных праздников. Тогда может многие и недооценили этот шаг, не поняли всей его сути. Однако с каждым годом, отдаляющим нас от той памятной даты 1945 года и распоряжения Г.Алиева в 1993 году, всё яснее понимаешь, насколько мудрым было это решение.

Отказаться от 9 Мая – это значит предать забвению память более 700 тысяч азербайджанцев, ушедших на фронт и тех 300 тысяч из них, которые пали на полях сражений Второй мировой войны. Это значит оказать помощь русскому национал-шовинизму, стремящемуся присвоить победу над фашизмом, хотя она была добыта усилием и героизмом всех народов, входящих в состав СССР. Это значит нацепить себе на лацкан пиджака Георгиевскую ленточку, олицетворяющую империалистическую царскую Россию, и которую сейчас стремится превратить в символ победы над фашизмом её правопреемница. Это значит стереть с памяти 4 года стойкости и героизма тружеников тыла, рабочих, крестьян, нефтяников. Слава Богу, этому не дано было случиться.

Однако и сегодня в Азербайджане достаточно тех, кто недопонимает значимость событий тех лет, кто живёт бредовой идеей, что, мол, если бы в той далёкой войне победили фашисты, сегодня азербайджанцы совершенно бесплатно пили бы баварское пиво и закусывали мюнхенской колбасой. Так вот, чтобы не быть голословными в своём ликбезе для тех, кто и сейчас сокрушается в поражении фашизма, вкратце расскажем о тайном плане под кодовым названием «Гертруда», обнаруженном в «министерстве оккупированных восточных земель» Третьего Рейха.

Согласно этому плану намечалось расчленить Турцию, восстановить прежнюю Византию, а за счёт восточных земель Турции и Азербайджана создать «Великую Армению». С этой целью, по одобрению лично самого Гитлера, из армян было сформировано движение «Свободный Кавказ». Именно они должны были претворить в жизнь идею «Великой Армении». «Свободный Кавказ» должен был сначала создать единое армянское государство (включая и нас), а затем, выступив с территориальными притязаниями к Турции, развязать войну. А на помощь подоспели бы Германия и Италия. Однако разгром фашистов на подступах к Кавказу и выход союзников к Сицилии сорвали этот план (источник — The Rand McNally Encyclopedia of World War II).

И ещё. Для фашизма существовала лишь одна нация – чистокровные арийцы. Остальные же, по их плану, были рождены, чтобы прислуживать им. Даже иранцы и индийцы, считающиеся согласно фашистской доктрине арийцами, были нечистокровными арийцами и не были достойны господства. И если бы тогда, в далёкие сороковые, победила Германия, мы бы в лучшем случае сейчас крутили баранки в «Мерседесах» в качестве личных водителей немецких господ. И пусть никого не вводят в заблуждение азербайджанские легионы, сражавшиеся на стороне фашистов. Они были нужны лишь как пушечное мясо и средство пропаганды. Если бы это действительно было стоящее дело, от них не отвернулся бы М.Э.Расулзаде, да и сотни азербайджанцев не сражались бы против них в партизанских отрядах, как Мехти Гусейнзаде.

Так что, с праздником 9 Мая, дорогие азербайджанцы! И вечная память нашим прадедам, которые ценой своей жизни, ценой своего здоровья сломали хребет немецкому фашизму!

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»