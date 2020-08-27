Тихановская заявила, что будут идти до победы

Бывший кандидат в президенты Беларуси Свелана Тихановская заявила, что сторонники оппозиции вместе с протестующими пойдет до конца. Соответствующее заявление она сделала «Эха Москвы».

Она отметила, что акции протестов не выдохлись, а «идут своим чередом».

Экс-кандидат добавила, что степень накала настроений понижается в течение недели, однако к выходным все возвращается «в свое русло».

«И главная причина тому, что люди больше не готовы принимать бывшего президента, они утратили к нему доверие, мы будем идти до победы», — подчеркнула Тихановская.

Она также заключила, что протестные акции в стране продолжат быть мирными.