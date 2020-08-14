Тихановская выступила с инициативой создания совета для трансфера власти

Светлана Тихановская поспособствует созданию оординационного совета для обеспечения трансфера власти, пишет ТАСС.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», — говорится в заявлении Тихановской.

В Минске проходит массовое шествие педагогов. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Учителя прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфиларомнии до Белорусского педагогического университета. Некоторые из них несли таблички с надписями «Я учитель и хочу этим гордиться», «Я учитель, а не фальсификатор», «Учителя против насилия» и другие.

Отмечается, что шествие было организовано в рамках акции «цепь солидарности» против результатов выборов президента.