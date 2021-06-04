Экс-кандидат на президентских выборах в Беларуси, одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что «интервью» блогера Романа Протасевича, показанное государственным телеканалом ОНТ, было записано под пытками. «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно», — заявила она в пятницу, 4 июня, в Варшаве.

По ее словам, в последнее время появилось много видеороликов, в которых белорусские оппозиционеры обвиняли самих себя и раскаивались в своих поступках. Тихановская убеждена, что все эти записи делались с применением насилия и поэтому звучащие в них высказывания не имеют никакого значения. «Задача политзаключенного — выжить», — подчеркнула она.

В ходе полуторачасового видео, аранжированного гостелевидением под интервью и показанном накануне вечером, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти и Светлану Тихановскую. (DW)