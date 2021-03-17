Тихановская призвала США вводить санкции против госкомпаний, судей и олигархов Беларуси

Оппозиция Беларуси призывает Вашингтон вводить санкции в отношении государственных предприятий, судей и крупных предпринимателей в республике. Об этом заявила в среду бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Мы призываем Соединенные Штаты вводить санкции в отношении государственных предприятий, судебной системы и олигархов. Санкции являются одной из самых эффективных мер», — сказала Тихановская.

Она считает, что Соединенным Штатам следует настаивать на запуске подлинного диалога между легитимными представителями белорусов и режимом. «В то же время важны дела, а не слова», — подчеркнула Тихановская.(ТАСС)