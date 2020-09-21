Тихановская призвала Евросоюз не поддерживать белорусские власти

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая находится в понедельник в Брюсселе и встречается с министрами иностранных дел ЕС и членами Европарламента, призывает лидеров Европейского союза не финансировать белорусские власти и не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом.

«Не поддерживайте режим финансами, не признавайте Лукашенко легитимным лидером и рассматривайте координационный совет как легитимный орган народа Беларуси по ведению диалога с властью», — сказала Тихановская, отвечая на вопрос журналистов о том, какое послание она привезла в Брюссель для европейских лидеров.

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Беларуси. Как сообщил перед началом встречи глава евродипломатии Жозеп Боррель, разговор также коснется поддержки гражданского общества в Беларуси и пересмотра отношений с действующей властью. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.(РИА Новости)