Личное состояние британского короля Карла III составляет £600 млн фунтов ($745 млн). Об этом сообщает The Times.

«Король обладает личным состоянием в 600 млн фунтов стерлингов, что делает его богаче покойной королевы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году состояние королевы Елизаветы II оценивалось в £370 млн ($460 млн).

Как пишет The Times, король откладывал часть прибыли от герцогства Корнуолл, находившегося в его владении, когда он был принцем Уэльским Чарльзом. Это, в свою очередь, привело к накоплению значительного состояния.

При этом, по подсчетам издания, Карл III с 2011 по 2022 год увеличил годовую прибыль герцогства Корнуолл на 42,6% до £25,4 млн в год ($31 млн). За данный период состояние герцогства увеличилось на почти 50% до £1,04 млрд ($1,3 млрд).

По информации газеты, в период с 2012 по 2022 год король получил от владения Корнуоллом £212,7 млн ($264 млн).

The Times также уточняет, что Карл III ведет экономный образ жизни.