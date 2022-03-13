Ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом в случае прекращения поставок зерна из России и Украины, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию The Guardian.

Рост цен на продовольствия наблюдался и до обострения ситуации в Украине. В частности проблемы были вызваны климатическим кризисом, а также пандемией коронавируса. Из-за украинского кризиса продовольствие стало дорожать во всем мире, что сравнимо с ситуацией глобального финансового кризиса 2008 года. Сейчас к уже существующим факторам добавились риск срыва посевной в Украине и временный запрет на экспорт российского зерна.

Президент Международного фонда сельхозразвития Жильбер Унгбо предупредил, что затянувшийся кризис ограничит поставки основных культур, что приведет к резкому подорожанию продовольствия и голоду, что в свою очередь поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилит геополитическую напряженность.

Он подчеркнул, что особенно тяжело будет тем, кто уже сейчас с трудом кормит свои семьи.

Издание напоминает, что в настоящее время 10% мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы приходятся на Украину. А Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна и подсолнечника.

Отмечается, что 40% поставок пшеницы из Черноморского региона приходится на Ближний Восток и Африку, где продовольствие уже сильно подорожало.