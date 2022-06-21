Террористы YPG (сирийское крыло PKK — ред.) используют разветвленную сеть тоннелей в районе Талль-Рыфат на севере Сирии для хранения и доставки вооружения на линию соприкосновения с турецкими военными и частями оппозиционной Сирийской национальной армии.

Боевики YPG/PKK контролируют город Талль-Рыфат и прилегающие к нему населенные пункты Сирии в феврале 2016 года.

Вскоре после захвата этой части Сирии, террористы начали рыть сеть подземных тоннелей с целью беспрепятственного и скрытного передвижения как внутри гражданских населенных пунктов, так и ​​у линии соприкосновения.

Террористы YPG/PKK используют туннели и для защиты от воздушных ударов, а также с целью поставок боеприпасов на передовую для минометных и ракетных обстрелов зон, подконтрольных оппозиции и ВС Турции.

Съемочная группа агентства «Анадолу» засняла посредством дрона часть районов, где расположены разветвленные сети тоннелей.

Один из таких тоннелей соединяет город Талль-Рыфат, что 18 км от сирийско-турецкой границы, с близлежащими селениями. Известно о не менее 30 км подземных тоннелей в районе райцентра. Как правило входы в туннели расположены в жилых домах, а сами они ведут к линии соприкосновения.

Наряду с подземными тоннелями, террористы строят доты из бетона и грунта. Как правило их ширина составляет 1,5 метра, высота — 2-2,2 метра.

Сирийский район Талль-Рыфат граничит сразу с двумя зонами антитеррористических операций ВС Турции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Непосредственно в районе линии соприкосновения также вырыты небольшие тоннели, общей протяженностью до 6 км.

Подобные тоннели зафиксированы в районах селений Тыннейбе, Акибе, Иббин, аль-Басалийе и Мейесе к западу от Талль-Рыфата (вблизи Африна), а также в населенных пунктах Мераназ, Минныг и Айн Дакне в направлении подконтрольного умеренной оппозиции города Аазаз.

Еще одна сеть тоннелей в Талль-Рыфате ведет к селениям Харбул, Шейх-Иса и Ум-Хош, что в направлении контролируемого вооруженной оппозицией района Маре.

Кроме того, крупный туннель вырыт террористами в селении Шаале на линии соприкосновения с районом Эль-Баб к юго-востоку от Талль-Рыфата.