Два человека были убиты в результате стрельбы в израильском городе Хадера в воскресенье вечером.

Как передает The Jerusalem Post, не менее двенадцати человек, включая двух полицейских получили ранения.

Израильское оборонное ведомство считает, что нападавшие могли быть связаны с ИГИЛ, и, как сообщается, один из них ранее был арестован за попытку присоединиться к террористической группировке.

Нападавшие были нейтрализованы офицерами отдела по борьбе с терроризмом пограничной полиции.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за стрельбу в Хадере. По словам боевиков, при нападении погибло двое и получили ранения 10 военных.