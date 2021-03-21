Теракт в Иране: есть погибший и раненые

Один человек погиб, трое граждан получили ранения в результате теракта в городе Сараван на юго-востоке Ирана, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции.

Как отмечается в заявлении подразделения «Аль Кудс» КСИР, в воскресенье утром террористическая группировка совершила нападение в Сараване, расположенном в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

В результате взрыва, произошедшего на площади в Сараване в 9:30 утра по местному времени, один человек погиб и еще трое граждан, которые переходили улицу, получили ранения, в том числе и женщина, говорится в заявлении.

Сараван находится примерно в 40 километрах от границы с Пакистаном.

| 2021-03-21T16:17:01+04:00 21 марта 2021, 18:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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