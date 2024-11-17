Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, порвавший надколенное сухожилие в минувшем сентябре, может восстановиться после травмы быстрее изначально запланированного срока благодаря новой методике лечения. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий вратарь может приступить к тренировкам уже в апреле или мае, не рискуя получить рецидив. Тер Штеген проходит лечение, предполагающее использование стволовых клеток. Стоимость подобного лечения составляет € 13 тыс.

Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.