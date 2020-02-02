Теплая зима сократила объем добычи «Газпрома»

Теплая погода в январе привела к сокращению добычи природного газа, сообщает в воскресенье, 2 февраля, «Интерфакс» на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК. Снижение составило 6 процентов — до 44,3 млрд кубометров по сравнению с 47,32 млрд кубометров за январь 2019 года.

«Газпром» ожидал, что январь 2020 года в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом ранее. А погода оказалась самой теплой как минимум за десятилетие — на 5 градусов выше, чем за последние три года.

Экспорт также сократился — до 13,3 млрд кубометров по сравнению с 17,55 млрд кубометров год назад. Это объясняется и тем, что европейские потребители российского газа сделали большие запасы в европейских хранилищах до подписания транзитного контракта «Газпрома» с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года, и теперь тратят запасы.