Инфляция в еврозоне в декабре сократилась сильнее, чем ожидалось — в сравнении с декабрем 2021 года цены выросли на 9,2 процента, сообщило в пятницу, 6 января, европейское статистическое агентство Eurostat, отметив, что только в ноябре темпы инфляции в годовом исчислении составляли около 10,1 процента.

Эксперты прогнозировали на декабрь роста цен на уровне 9,5 процента. В октябре темпы инфляции повысились до рекордного уровня — 10,6 процента. В сравнении с ноябрем потребительские цены в еврозоне в декабре снизились на 0,3 процента.

В то же время базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоносители) выросли в декабре в годовом исчислении с 5,0 до 5,2 процента. Это максимальный показатель за все время существования единой европейской валюты. Экономисты прогнозировали 5,1 процента.

Цены на энергоносители в декабре по-прежнему росли быстрее всех, но темпы прироста все же заметно снизились. По сравнению с декабрем 2021 года цены на энергию повысились на 25,7 процента. В ноябре прирост в годовом исчислении составлял 34,9 процента. (DW)