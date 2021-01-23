Тело обнаруженного в Бельгии мертвым азербайджанца доставят на родину

Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы, который пропал без вести в Бельгии, а через некоторое время был обнаружен мертвым, доставят на родину. Как передает Report, тело в страну будет доставлено при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Госкомитет взял на себя финансовые расходы за доставку тела в страну.

Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы, который был объявлен в розыск как пропавший без вести, было обнаружено 18 января в водоканале близ лагеря для беженцев, где он был размещен.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, какому-либо физическому насилию Вугар Рза не подвергался. Тело же опухло и посинело из-за долгого пребывания в воде. В полиции сообщили, что по уголовному делу продолжается расследование.

Уроженец Кельбаджарского района Азербайджана В.Рза был учителем. Несколько лет назад мигрировал в Бельгию, где попросил убежища.

| 2021-01-23T15:13:09+04:00 23 января 2021, 15:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss