Тело обнаруженного в Бельгии мертвым азербайджанца доставят на родину

Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы, который пропал без вести в Бельгии, а через некоторое время был обнаружен мертвым, доставят на родину. Как передает Report, тело в страну будет доставлено при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Госкомитет взял на себя финансовые расходы за доставку тела в страну.

Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы, который был объявлен в розыск как пропавший без вести, было обнаружено 18 января в водоканале близ лагеря для беженцев, где он был размещен.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, какому-либо физическому насилию Вугар Рза не подвергался. Тело же опухло и посинело из-за долгого пребывания в воде. В полиции сообщили, что по уголовному делу продолжается расследование.

Уроженец Кельбаджарского района Азербайджана В.Рза был учителем. Несколько лет назад мигрировал в Бельгию, где попросил убежища.