Появились жуткие подробности последствия ракетного удара рашистов по многоэтажному дому в Днепре. Тела людей, которые числятся пропавшими без вести, могут не найти.

Мэр Днепра Борис Филатов в интервью журналисту Василию Голованову рассказал, что шансы найти тех, кого не нашли до сих пор, практически равны нулю. Останки людей могли «испариться» из-за морозов и горения ракетного топлива.

По словам Филатова, помимо тех фото, которые уже видел весь мир, за кадром остались жуткие моменты, которые едва ли готовы видеть люди. Он рассказал, что под завалами нашли тело женщины, которое было настолько изувечено и придавлено плитами, что превратилось в «листик».

«Шансы найти кого-либо, они, к сожалению, стремятся к нулю. Во-первых, по ночам была температура -3. Во-вторых, горело ракетное топливо. От некоторых тел остались просто фрагменты. Сейчас порядка 25 числится пропавшими без вести. Если честно, я даже не знаю… Мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что, в принципе есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле слова просто испарились», — рассказал мэр Днепра.

Он отметил, что спасатели ищут тела и останки людей даже на крышах уцелевших домов. Во время взрыва их могло выбросить даже туда. Филатов считает, что количество жертв будет больше, чем известно сейчас. В настоящий момент спасатели сообщили о том, что среди погибших есть четверо детей. Однако есть 20 тел, которые невозможно идентифицировать визуально, потому специалисты будут брать на анализ ДНК и пытаться установить личности людей, которых убили рашисты. (УНИАН)