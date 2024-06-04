В Днепре в результате российского ракетного удара рано утром во вторник ранены не менее семи человек, среди них — дети. Есть разрушения.

По данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, запущенные российскими военными две ракеты были сбиты, однако, упавшие обломки повредили некую «гражданскую инфраструктуру» и вызвали пожар.

Двое раненых доставлены в больницу, уточнил Лысак. От взрывов и падения обломков повреждены полтора десятка автомобилей. Выбиты стекла в частных и многоэтажных домах и больнице, написал он.

Рано утром во вторник местные телеграм-каналы сообщали о нескольких взрывах в Днепре. Воздушные силы Украины предупредили об опасности удара баллистическими ракетами.

Позже в ВСУ сообщили, что российские военные атаковали Днепропетровскую область двумя ракетами «Искандер-К», которые были запущены с территории аннексированного Крыма. Обе ракеты, как утверждают украинские военные, были сбиты. (svoboda.org)