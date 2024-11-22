Армия России, вероятно, ударила по городу Днепр ракетой комплекса «Кедр». Об этом в пятницу, 22 ноября, заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В пресс-службе управления уточнили, что подлетное время ракеты от Астрахани до Днепра составило 15 минут. На ней было установлено шесть частей, оснащенных суббоеприпасами. Скорость движения ракеты, по данным украинской разведки, составила 11 махов (около 13500 км/ч).

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, заявил, что армия РФ нанесла удар по городу Днепр «баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении» с помощью «новейшей российской системы средней дальности «Орешник».

По словам Путина, «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов. Пентагон и некоторые военные эксперты считают, что это оружие — модификация ракеты РС-26 «Рубеж».

После российского ракетного удара по Днепру генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвал заседание Совета НАТО — Украина. Чрезвычайная встреча состоится 26 ноября, заявили в альянсе 22 ноября. Консультации по запросу Украины пройдут на уровне послов в Брюсселе, уточнили в НАТО. (DW)