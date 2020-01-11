Тела погибших при крушении Boeing в Иране доставят на Украину в январе

Тела граждан Украины, погибших при крушении Boeing 737 в Иране, будут репатриированы на родину 20–21 января. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 11 января.

В комментарии BBC News Украина он заявил, что 30% тел уже идентифицированы, на Украину их доставят «ориентировочно 20–21 января».

Также он отметил, что украинские власти знали о поражении самолета иранской ракетой еще до того, как данную версию начали озвучивать в мировом сообществе.

«Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. <…> Мы не могли сделать это сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран — это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов обратно», — сказал Данилов, отметив, что именно наличие у Киева доказательств вынудило Тегеран признать ошибку.

Также Данилов заверил, что иранские власти полностью возьмут на себя выплату компенсаций.

Ранее в Сети появилось видео предположительно запуска ракеты в сторону украинского самолета.

11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». Министр принес извинения и выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

О том, что крушение могло произойти из-за случайно выпущенной по лайнеру ракеты, впервые сообщили американские СМИ 9 января. Вскоре схожую версию озвучили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его британский коллега Борис Джонсон. Предполагалось, что самолет был поражен иранской ракетой «земля–воздух» или снарядом ЗРК «Тор». Однако поначалу Тегеран эту версию категорически отвергал, называя причиной крушения возгорание двигателя.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. Самолет рухнул через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании. Все они погибли (aif.ru)