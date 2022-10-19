Делегация миссии ЕС по технической оценке посетила населенные пункты приграничного с Азербайджаном Варденисского района Армении.

Как передает «Sputnik Armenia», об этом сообщил губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян.

Делегацию сопровождают сам Саркисян, командир 2-го армейского корпуса ВС Армении полковник Ваграм Григорян и глава общины Варденис Агарон Хачатрян.

Представители миссии, в частности, посетили села Третук и Кутак.

Отметим, что ЕС принял решение об отправке 40 наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. Наблюдательная миссия будет осуществлять мониторинг на границе в течение 2 месяцев. Сообщалось, что миссия прибудет в Армению в этом месяце, но точная дата не называлась.

До наблюдательной миссии Армению посетила группа технической оценки.