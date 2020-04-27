Театр и кино: что предлагают бакинцам под конец карантина

План выхода из карантина для организаций массовых культурных мероприятий официально еще не обнародован, поэтому развлекать бакинцев продолжают в режиме онлайн.

Азербайджанский Государственный Академический Русский Драматический театр имени Самеда Вургуна представил репертуар на май: традиционно, спектакли будут демонстрироваться по пятницам, субботам и воскресеньям, в привычное для театралов время — 19:00. В перечне спектакли, как для взрослых, так и для детей.

Как сообщили # в театре, постановки будут демонстрироваться в режиме реального времени на странице театра в соцсети Facebook, в соответствующем разделе на сайте театра. Это будет онлайн трансляция спектакля в день, указанный в репертуаре. В театре также подчеркнули, что просмотр спектаклей будет абсолютно бесплатный.

«Виртуальный май» на сцене русского драмтеатра откроет комедия «Детектор лжи» в постановке народного артиста, главного режиссера Александра Шаровского. Просмотр спектакля состоится 1 мая. В последующие дни – 2 и 3 мая зрителям будут представлены спектакли «Жениха вызывали, девочки?» и «Петербургский ростовщик». Сюрпризом станет спектакль «Король Лир», в котором блистал известный артист Нодар Шашикоглы. После ухода актера из жизни, этот спектакль был снят с репертуара, так как никто не смог заменить исполнителя короля Лира. В онлайн формате постановка будет представлена 17 мая.

Полный репертуар на май представлен на сайте театра и на официальных страницах в соцсетях.

Что касается основной деятельности Русского драмтеатра, то известно, что актеры уже приступили к работе, которая, однако, пока что также проходит в онлайн режиме.

Так, продолжаются онлайн репетиции спектакля по пьесе Аллы Коровкиной, режиссера Беллы Сафиной (Климашева) «ВыбиРай». Как рассказали # в театре, репетиции спектакля начались до карантинного режима, а сейчас продолжаются в онлайн-формате.

Параллельно Азербайджанский государственный Академический Русский драматический театр приступил к репетициям спектакля по роману Максуда Ибрагимбекова «Приходила женщина в черном» (инсценировка Владимира Неверова). Спектакль ставит Александр Шаровский. Репетиции проходят в режиме реального времени.

Активную деятельность в период карантина ведет и единственный инклюзивный театр Азербайджана ƏSA.

Как сообщил # основатель и руководитель театра Нихад Гуламзаде, в рамках кампании #EvdəBax 28 апреля будет представлена одна из самых популярных постановок театра — «Синяя птица». Спектакль можно будет посмотреть в прямом эфире в 20:21 на странице театра в соцсети Facebook.

«Бельгийская драма Мориса Метерлинка учит верности и смелости, преданности и самоотверженности, любви и дружбе. Спектакль побуждает зрителей к стремлению к идеалам, к борьбе за собственное счастье и помощь другим людям. Это все то, что так необходимо всем нам сегодня», — комментирует он #.

Сюрприз поклонникам фильмов о войне подготовил Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ).

При поддержке Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) 28 и 29 апреля состоится онлайн-показ документальных фильмов «День Победы» режиссера Андрея Медведева (2017 год) и «Нюрнберг. Последняя схватка» режиссера Валерия Шатина (2005 год).

Как сообщили # в РИКЦ, онлайн-показы состоятся в социальной сети Facebook на странице РИКЦ в 15:00.